Yunanistan'da Can Pazarı: Yangın Söndürme Helikopteri Baraja Düştü

Yunanistan'ın Grebene bölgesindeki orman yangınına müdahale etmek için havalanan bir yangın söndürme helikopteri, baraj gölünden su aldığı sırada sulara gömüldü. Helikopterden zamanında çıkmayı başaran pilot ile görevli, yüzerek kurtuldu.

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Yunanistan'da Can Pazarı: Yangın Söndürme Helikopteri Baraja Düştü
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Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Grebene'de çıkan yangını söndürmek üzere Yanya'dan havalanan helikopter, Aou Baraj Gölü'ne düştü. İlk bilgilere göre su alımı esnasında denge kaybı oldu, pilotun dengeyi yeniden sağlamak amacıyla suyu boşaltmasına rağmen helikopter düştü.

YÜZEREK KURTULDULAR

Düşen helikopterden zamanında çıkmayı başaran pilot ile görevli, yüzerek kurtuldu. Hafif yaralanan iki personel, tedbir amacıyla Yanya Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Suya gömülen helikopteri gölden çıkarmak için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA

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