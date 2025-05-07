Yunanistan'a Gönderilen Susamda Ölümcül Tehlike

Türkiye'den Yunanistan'a gönderilen susamda, salmonella bakterisi tespit edildiği bildirildi. İnsan sağlığı için ciddi risk arz ettiği belirtilen susamlar için dikkat çeken bir karar verildi.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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Yunanistan'a Gönderilen Susamda Ölümcül Tehlike

Dünyada gıda güvenliği en çok önem verilen konular arasında yer alırken, Türkiye’den Avrupa’ya gönderilen ürünlerin birçoğu da bir bir geri gönderilmeye veya sınırda imha edilmeye devam ediliyor.

İnsan ve hayvanların canı ve sağlığını tehlikeye düşürecek ürünlere ilişkin bilgilendirmeler Avrupa Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi’nde (RASFF) dünyaya duyuruluyor.

Son olarak Yunanistan’ın Türkiye’den aldığı susamlarda Salmonella bakterisi tespit edildiği bildirildi. Susamlardaki tehlikenin ‘ciddi’ olduğu kaydedildi.

Yunanistan'a Gönderilen Susamda Ölümcül Tehlike - Resim : 1

Sınır kontrollerinde ortaya çıkan durumun ardından Yunanistan’ın Türkiye’den aldığı susamlar için ‘fiziksel ve ısıl işlem’ kararı verildi.

Söz konusu duyuru RASFF’ta 5 Mayıs tarihinde yayımlandı.

Yunanistan'a Gönderilen Susamda Ölümcül Tehlike - Resim : 2

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella (salmonelloz), bağırsak yolunu etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalık olarak biliniyor. Bakterilerin neden olduğu en yaygın gıda zehirlenmesi türlerinden biri olan salmonella, hayvan ve insan bağırsaklarında yaşıyor ve dışkı yoluyla dışarı atılıyor. İnsanlara en sık kontamine su veya yiyecekler yoluyla bulaşıyor.

Belirtiler; diyare, karın krampı, ateş (>38 °C), kusma, genel durum bozukluğu ve baş ağrısıdır. Hastalıktan en çok bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi baskılanmış insanlar etkilenirken ölüm oranı yüzde 0.1-0.2 arasında değişiyor.

Etiketler
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