Yunanistan'a ait savaş uçağı düştü
Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-4 tipi savaş uçağının İyon Denizi'ne düştüğü belirtildi
Yunanistan medyasında yer alan haberlerde, Yunanistan ordusuna ait F-4 tipi savaş uçağının İyon Denizi'ne düştüğü belirtildi.
Uçakta bulunan iki pilotun fırlatma bilgisini verdikleri ve pilotları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
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