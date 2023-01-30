Yunanistan'a ait savaş uçağı düştü

Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-4 tipi savaş uçağının İyon Denizi'ne düştüğü belirtildi

Son Güncelleme:
Yunanistan'a ait savaş uçağı düştü

Yunanistan medyasında yer alan haberlerde, Yunanistan ordusuna ait F-4 tipi savaş uçağının İyon Denizi'ne düştüğü belirtildi.

Uçakta bulunan iki pilotun fırlatma bilgisini verdikleri ve pilotları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Boris Johnson: Putin beni füze saldırısıyla tehdit etti Dünya 30 Ocak 2023 12:38
Netanyahu, binlerce İsrailliyi silahlandırmaya hazırlanıyor Dünya 30 Ocak 2023 12:32
WSJ: İsrail, İran'ı vurdu Dünya 30 Ocak 2023 11:19
ABD ve İngiltere'den İstanbul için terör saldırısı uyarısı Dünya 30 Ocak 2023 10:31
ÇOK OKUNANLAR
Son anketten Cumhur İttifakı'na kötü haber: Altılı Masa fark attı Son anketten Cumhur İttifakı'na kötü haber: İşte partilere göre oy oranları
Af gibi yapılandırma: Gecikme zammı yerine enflasyon farkı alınacak Af gibi yapılandırma: Gecikme zammı yerine enflasyon farkı alınacak
Son anket: AKP'nin kalesinde deprem, Cumhur İttifakı eridi, kayıp 12 puan AKP'nin kalesinde deprem: Cumhur İttifakı eridi, kayıp 12 puan
Meteoroloji uzmanı kar yağışı için il il uyardı, tarih verdi: "İzlanda'dan çok soğuk hava geliyor" Meteoroloji uzmanı kar yağışı için il il uyardı, tarih verdi
Konutta büyük soygun! Binlerce kişi mağdur oldu Konutta büyük soygun! Binlerce kişi mağdur oldu