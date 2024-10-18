Yunanistan ve Ukrayna Arasında Kritik Anlaşma

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, güvenlik konularında işbirliği anlaşması imzaladı. Böylelikle Yunanistan, Ukrayna ile güvenlik alanında işbirliği anlaşması yapan 21. AB ülkesi haline geldi.

Yunanistan ve Ukrayna Arasında Kritik Anlaşma

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

İki liderin güvenlik konularında işbirliği anlaşmasına imza atmasıyla, Yunanistan, Ukrayna ile güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzalayan 21. AB ülkesi oldu.

Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Anlaşma, Ukrayna'nın yeniden yapılanma sürecine Yunanistan'ın aktif katılım yolunu açıyor." ifadesi yer aldı.

Kaynak: AA

AB Komisyonu'ndan Düzensiz Göçe Karşı Kanun Teklifi AB Komisyonu'ndan Düzensiz Göçe Karşı Kanun Teklifi
Doğum Tarihinde 6-7-8-9 Olanlar Dikkat! Bu Rakamlar Karakterinizi Ele Veriyor Doğum Tarihinde 6-7-8-9 Olanlar Dikkat! Bu Rakamlar Karakterinizi Ele Veriyor
Bugün Burçları Neler Bekliyor? Dikkat... Havada Aşk Kokusu Var! Burçları Neler Bekliyor? Havada Aşk Kokusu Var!
Pentagon, 'Kuzey Kore'den Rusya'ya Destek' İddiasını İnceliyor Pentagon, 'Kuzey Kore'den Rusya'ya Destek' İddiasını İnceliyor