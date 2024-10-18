Yunanistan ve Ukrayna Arasında Kritik Anlaşma
Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, güvenlik konularında işbirliği anlaşması imzaladı. Böylelikle Yunanistan, Ukrayna ile güvenlik alanında işbirliği anlaşması yapan 21. AB ülkesi haline geldi.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.
İki liderin güvenlik konularında işbirliği anlaşmasına imza atmasıyla, Yunanistan, Ukrayna ile güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzalayan 21. AB ülkesi oldu.
Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Anlaşma, Ukrayna'nın yeniden yapılanma sürecine Yunanistan'ın aktif katılım yolunu açıyor." ifadesi yer aldı.
Kaynak: AA