Yunanistan seçimi: Miçotakis yarışa önde başladı

GERÇEK GÜNDEM- Yunanistan, iktidardaki Nea Dimokratia (Yeni Demokrasi) partisinin görev süresini doldurmasının ardından bugün seçime gitti.

Yunanistan İçişleri Bakanlığı'na göre, 9 milyon 900 bin seçmen seçmenin bulunduğu ülkede genel seçimlere katılım oranı saat 17.00 itibariyle yüzde 48,76 olarak belirlendi.

Saat sabah 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi saat 19.00'da sona erdi.

İlk çıkış anketlerine göre iktidardaki Nea Dimokratia partisinin önde olduğu görüldü. Kiryakos Miçotakis liderliğindeki Nea Dimokratia'nın akşamı yüzde 36-40 oranında tamamlaması bekleniyor.

Ana muhalefet partisinin SYRIZA'nın ise yüzde 25-29 oranında kalması bekleniyor. Nihai sonucun saat 23.00'da ulaşılması bekleniyor.

İlk çıkış anketlerine göre Meclis'e milletvekili sokabilecek partiler şöyle sıralandı:

ΝD: 121 – 125

SYRIZA: 86 – 89

PASOK-KINAL: 35 – 36

ΚΚΕ: 22 – 23

Εlliniki lisi: 15

ΜERA25: 11 – 12

Plevsi Elefterias: 0-10

HÜKÜMET KURULMAZSA YENİDEN SANDIĞA GİDİLECEK

Mecliste 151 sandalyeyi kazanan parti tek başına iktidar olurken, hiçbir partinin bu sayıya ulaşamaması halinde Cumhurbaşkanı en çok oyu alan parti liderini hükümeti kurmak üzere görevlendirecek. Hükümet kurulamazsa Cumhurbaşkanı sırayla en çok oy olan ikinci ve üçüncü parti liderlerine görevi verecek. Liderlerin hükümeti kurmaları için üçer günlük süreleri olacak.

Bu aşamada da hükümet kurulamazsa Cumhurbaşkanı tüm siyasi parti liderlerini bir araya getirecek. Bu süreçte de başarısız olunması halinde, tüm partilerin katılımıyla kurulacak geçici bir hükümetle, seçmenler tekrar sandığa gidecek.

Kaynak: Gerçek Gündem