Yunanistan 'Hız' Kesmiyor: Yeni Hamlesi Akdeniz'de Gerilimi Tırmandıracak

Yunanistan, Ege ve Akdeniz'deki varlığını güçlendirmek için silahlanmaya devam ediyor. Fransa'dan her ay yeni Rafale savaş uçakları alacak ve mevcut uçaklarını da modernize edecek.

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Yunanistan 'Hız' Kesmiyor: Yeni Hamlesi Akdeniz'de Gerilimi Tırmandıracak

Yunanistan, Ege ve Akdeniz'deki gerginliği tırmandıracak yeni anlaşmalara imza attı. Ülke, Ege ve Akdeniz'deki askeri varlığını artırmak için yeni adımlar atıyor. Temmuz ayı sonuna kadar iki yeni Rafale savaş uçağı Yunan Hava Kuvvetleri'ne katılacak ve Fransa, bundan sonra her ay bir Rafale uçağı daha teslim edecek. Ayrıca Yunanistan, elindeki F-16 ve Mirage 2000-5 uçaklarını değiştirerek altı adet daha Rafale siparişi vermeyi planlıyor.

Yunanistan 'Hız' Kesmiyor: Yeni Hamlesi Akdeniz'de Gerilimi Tırmandıracak - Resim : 1

Yunan basınında yer alan bilgilere göre, Yunanistan Hava Kuvvetleri'nde şu anda 24 adet operasyonel Mirage 2000-5 uçağı bulunuyor ve bu uçaklar Ege Denizi'nde görev yapıyor. Ayrıca bu uçaklar, 500 km'nin üzerinde menzile sahip Scalp EG stratejik füzelerini taşıyabiliyor.

Diğer yandan Fransız yapımı 18 adet 2000 EGM Yunan savaş uçağının Ukrayna'ya askeri yardım olarak verileceği yönünde haberler var.

Ancak Yunan basını, bu uçakların Sırbistan, Hindistan veya başka bir ülkeye satılmasının daha mantıklı olacağını belirtiyor.

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