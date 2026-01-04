Yunanistan Hava Sahası Kapatıldı! Tüm Uçuşlar Durduruldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yunanistan’daki uçuşlar, pazar sabahı Atina hava sahasında yaşanan teknik bir arıza nedeniyle aksadı.

Hava Trafik Kontrol Merkezlerin'de kullanılan frekansların devre dışı kalması, Yunan hava sahasına giren ve çıkan tüm uçakların iletişimini etkiledi.

Yunan hava sahasına giren her uçağın temas kurmak zorunda olduğu ana kontrol noktası olarak görev yapan Hava Trafik Kontrol Merkezlerin'de sorun giderilemedi.

TÜM UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

İlk önlem olarak Yunanistan’daki tüm havaalanlarından kalkışlar durduruldu. Sadece halihazırda havada olan uçakların güvenli şekilde iniş yapabilmesi için sınırlı hizmet verildi. Kalkışa hazır çok sayıda uçuş iptal edildi, yolcular uçaklardan indirildi ve terminallerde beklemeye alındı.

Sivil Havacılık Otoritesi (HCAA), sorunun tespiti ve giderilmesi için Cosmote ile işbirliği içinde çalışıldığını açıkladı.

HCAA’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Atina hava sahasının ihtiyaçlarına hizmet eden bazı frekanslarda teknik bir sorun tespit edildi. Sorunun kaynağı, ilgili dış unsurlarla birlikte araştırılıyor. Uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla şu aşamada yalnızca sınırlı sayıda uçuşa hizmet veriliyor ve Yunanistan’daki havalimanlarına geçici kısıtlamalar uygulanıyor. Bu kapsamda gerekli NOTAM yayımlandı. Konuya ilişkin inceleme sürüyor ve yeni gelişmeler oldukça ek duyurular yapılacak.”

NEDENİ HENÜZ NETLEŞMEDİ

Yetkililer, arızanın nedenine ilişkin kesin bir bilgi paylaşmadı. İlk değerlendirmelerde devre arızası ihtimali üzerinde durulsa da sorunun kaynağı henüz tespit edilemedi. Sivil Havacılık Otoritesi, olayı ilgili dış kurumlarla birlikte incelemeye aldı.

HAVA SAHASI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Frekans sorunu nedeniyle Yunan hava sahasının tamamı geçici olarak kapatıldı. Yayınlanan talimat doğrultusunda, yalnızca Yunan hava sahasından transit geçen uçaklara sınırlı hizmet sağlandı.

YOĞUN TATİL DÖNEMİNDE BÜYÜK MAĞDURİYET

Sorunun yaşandığı günün tatil dönemine denk gelmesi nedeniyle hava trafiğinin normalden çok daha yoğun olduğu bildirildi. Atina’daki Eleftherios Venizelos Havalimanı başta olmak üzere ülke genelinde binlerce yolcunun mağduriyet yaşamasından endişe ediliyor. Günlük planlanan uçuş sayısının 600’ü aştığı ifade edildi.

YETKİLİLERDEN ÇÖZÜM ÇABASI

Hava Trafik Kontrol Merkezi, telekomünikasyon şirketi Cosmote ile birlikte arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Sorunun ne zaman tamamen çözüleceğine dair henüz bir zamanlama paylaşılmadı.

Yunanistan Savunma Bakanlığı kaynakları, Atina hava sahasında yaşanan teknik sorunun silahlı kuvvetlerin faaliyetlerini etkilemediğini bildirdi. Kaynaklar, sorunun yalnızca sivil uçuşları kapsadığını belirtti.



Savunma Bakanlığı yetkilileri, yaptıkları açıklamada askeri uçuşların ve savunma faaliyetlerinin normal şekilde sürdüğünü ifade etti.

