Yunan devlet televizyonunda skandal Türkiye haritası

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Yunanistan ile ilişkileri düzeltme konusunda verdiği ılımlı mesajların ardından çarşamba akşamı televizyon ekranlarında yaşanan olay tepki doğurdu.

ARKA PLANDA SKANDAL HARİTA

Yirmidört TV'nin haberine göre ERT 1'de çarşamba akşamı 18.00'de yayınlanan haber bülteninde, arka planda Türkiye'deki Trakya bölgesinin Yunanistan renklerinde grafik gösterildi.

Grafik dünkü öğle bülteninde düzeltildi. Bu kez Türkiye haberleri için arka planda hatalı grafik yerine sınırların kırmızı renkle belirgin olarak gösterildiği düzeltilmiş grafik yer aldı.