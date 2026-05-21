Yüksek Mahkeme İtirazı Reddetti, İran'da 2 Kişi İdam Edildi

İran'da rejim karşıtı gruplara üyelik, silahlı ayaklanma ve suikast girişimleri dahil çeşitli suçlamalarla idama mahkum edilen Ramin Zele ile Kerim Marufpur’un cezaları bu sabah erken saatlerde infaz edildi.

İran'da rejim karşıtı faaliyetler yürüttükleri ve silahlı eylemlere karıştıkları gerekçesiyle bir süredir yargılanan 2 sanık hakkında verilen idam cezaları resmi olarak uygulandı.

İran Yargı Erkine bağlı resmi yayın organı Mizan Haber Ajansı’nın duyurduğu bilgilere göre, adli süreçleri tamamlanan Ramin Zele ve Kerim Marufpur, ülkenin güvenliğini tehlikeye atmak suçundan mahkum edilmişti. Sanık avukatlarının cezaların durdurulması yönünde İran Yüksek Mahkemesine yaptığı temyiz başvurusu incelendi. Yüksek Mahkeme, alt mahkemenin verdiği kararda usulsüzlük görmeyerek itirazları reddetti ve cezaları kesin olarak onadı.

SİLAHLI AYAKLANMA VE SUİKAST GİRİŞİMİ SUÇLAMASI

Resmi makamlar tarafından yürütülen soruşturma ve yargılama dosyasında, infazı gerçekleştirilen 2 isme yönelik, terör örgütüne üyelik, ülke güvenliğini bozma amacıyla yasa dışı grup oluşturmak, suç örgütü kurarak devlete karşı silahlı ayaklanmada bulunma, terör örgütünün amaçları ve talimatları doğrultusunda suikast girişimlerinde bulunma suçlamaları yöneltilmişti.

