YPG'ye Verilen Süre Doldu: Suriye Yönetiminden Flaş 'Ateşkes' Açıklaması

Terör örgütü YPG'ye tanınan 4 günlük sürenin dolmasının ardından Şam yönetimi, ateşkesin uzatılmadığını açıkladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı, örgütün zaman kazanmaya çalıştığını kaydetti.

Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin yürütülen görüşmeler kapsamında tanınan 4 günlük sürenin sona erdiği bildirildi. Ateşkesin uzatıldığı yönündeki iddialar ise Şam yönetimi tarafından yalanlandı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı Arap Ülkeleri İşleri Müdürü Muhammed Taha el-Ahmed, Suriye resmi haber ajansı SANA’ya yaptığı açıklamada, YPG'ye verilen sürenin uzatıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Ahmed, örgütün ateşkesi uzatma talepleriyle zaman kazanmaya çalıştığını söyledi.

'OLUMLU YANIT ALMADIK'

YPG’nin, Suriye devletini zor durumda bırakmak amacıyla ateşkesin uzatıldığı yönünde iddialar yaydığını belirten Ahmed, şu ana kadar Suriye yönetiminin sunduğu önerilere herhangi bir olumlu yanıt alınmadığını ifade etti. Ahmed, ateşkes sürecinde ihlallerin sürdüğünü de dile getirdi. Suriye yönetiminin, devletin üst düzey pozisyonlarını da içeren çeşitli tekliflerde bulunduğunu kaydeden Ahmed, buna karşın YPG tarafından herhangi bir aday ya da somut adım atılmadığını söyledi.

'DİYALOĞA AÇIĞIZ'

Ahmed, Suriye’nin birliğini ve halkın haklarını korumak amacıyla diyalog ve ateşkes seçeneklerine açık olduklarını vurgulayarak, "Ateşkesin sürekli ihlal edilmesi ve sunulan önerilere yanıt verilmemesi, YPG içindeki bölünmeleri ve ulusal karar alma iradesinin zayıflığını gösteriyor" dedi. Tüm silahlı yapıların Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı kontrolü altında olması gerektiğini belirten Ahmed, bu kurumlar dışında herhangi bir silahlı oluşuma ihtiyaç olmadığını vurguladı.

