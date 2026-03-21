Yolcu Uçağı İniş Sırasında Pistten Çıktı

Kenya'nın başkenti Nairobi'de yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı. Uçaktaki yolcu ve mürettebatın tamamı, kazadan yara almadan kurtuldu.

Son Güncelleme:
Yolcu Uçağı İniş Sırasında Pistten Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kenya Havalimanları İdaresi (KAA), başkent Nairobi'deki Wilson Havalimanı'nda, Kisumu Uluslararası Havalimanı’ndan gelen bir yolcu uçağının, iniş sırasında pistten çıktığını duyurdu.

Uçaktaki 39 kişilik yolcu ve mürettebatın tamamının, kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi. Yetkililer, Wilson Havalimanı'ndaki uçuş operasyonlarının normal şekilde sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Kenya Uçak
Son Güncelleme:
ÇOK OKUNANLAR
