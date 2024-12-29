Yolcu Uçağı Acil İnişte Pistten Çıktı, Faciadan Dönüldü

Norveç'ten Hollanda'ya gitmek üzere havalanan yolcu uçağında faciadan dönüldü. Uçak, acil iniş yaptığı sırada pistten çıkarak çimenlik alana kaydı.

Yolcu Uçağı Acil İnişte Pistten Çıktı, Faciadan Dönüldü

Hollanda Kraliyet Havayolu KLM'den yapılan açıklamaya göre, uçak, Oslo Havalimanı'ndan Amsterdam'a gitmek üzere havalandığı sırada yüksek bir ses duyulması üzerine Sandefjord Havalimanı'na yönlendirildi.

Acil iniş sırasında Boeing 737-800 tipi uçak, pistten çıkarak çimenlik alana kaydı. Uçakta bulunan 176 yolcu ve 6 mürettebatın herhangi bir zarar görmediği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Norveç basınında yer alan haberlere göre uçak, hidrolik sistemindeki arıza nedeniyle acil iniş yaptı.

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Kaynak: AA

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