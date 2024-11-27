Yıllarca Çekmecede Sakladı: 3 Yaşındaki Bebek 3 Aylık Gibi...

İngiltere’de meydana gelen bir olay akıllara durgunluk verdi. Dünyaya getirdiği bebeği partnerinden ve çocuklarından saklamak isteyen kadının bebeğini 3 yıl boyunca çekmecede sakladığı ortaya çıktı.

3 yaşındaki çocuk yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeniyle 7 aylık bir bebek gibi görünürken, çocuğun yürüyemediği ve konuşamadığı bildirildi. Davaya bakan yargıç Everett 46 yıllık kariyerinde bu kadar kötü bir dava görmediğini belirtti.

Chester Kraliyet Mahkemesi tarafından paylaşılan bilgilere göre, akılalmaz olay eve gelen bir misafirin bebek ağlamasını duyması üzerine tesadüfen ortaya çıkarken, bebeğin doğduğu günden beri hiç temiz hava ve gün ışığı görmediği kaydedildi.

Daily Mail’in aktardığı bilgilerde, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler dehşet verici manzarayla karşılaştı. Bebeğin doğduğu günden itibaren bir şırınga yardımı ile süt ve kahvaltılık gevrekle beslendiği öğrenildi.

'EVET ÇEKMECENİN İÇİNDE...'

Çekmece içinde bulunan ve cinsiyetinin kız olduğu belirtilen çocuğun saçlarının keçeleşmiş halde olduğu ve bebeğin dudaklarının da susuzluktan çatladığı bilgisi paylaşıldı. Eve gelen görevlilerin kadına bir bebek saklayıp saklamadığını sorması üzerine, 'Evet çekmecenin içinde' yanıtı alındı. Görevli, o anları "Muhtemelen annesi dışında şimdiye kadar gördüğü tek yüz benimkiydi" diyerek anlattı.

Mahkeme tarafından adının açıklanmaması yönünde bir karar alınan kadın, polisteki ifadesinde, istemeden hamile kaldığını ve çocuğu doğurduğunda ise korktuğunu söyledi. Bebeği, ailenin bir parçası olmadığı için sakladığını itiraf eden kadın, çocuğu her zaman çekmeceye koymadığını, koyduğu zamanlarda da çekmeceyi kapatmadığını savundu.

YARGIÇ ŞOKE OLDU

Kadının bebeği küvette doğurduğu öğrenilirken, bebeğin herhangi bir yasal doğum belgesinin olmadığı öğrenildi. Kadın hakkında mahkumiyet kararı veren yargıç Everett, çocuğun sevgiden, şefkatten, uygun bir ilgiden ve başkalarıyla herhangi bir etkileşimden mahrum bırakıldığını belirterek, küçük kızın yaşadığı çileyi 'felaket' olarak niteledi.

Kızını hayatının ilk üç yılında çekmecede saklayan anneye "aşırı ihmal" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Yargıç Everett, söz konusu dava için, "46 yıllık kariyerimde bu kadar kötü bir vaka görmedim” dedi.