Yer altına gömülmüş: Aylardır aranan ünlü aktör, tahta sandık içinde ölü bulundu!
Brezilya'da yaşayan ünlü oyuncu Jefferson Machado ocak ayının son günlerinden beri kayıp olarak aranıyordu. Ünlü oyuncunun cansız bedeni yer altına gömülmüş bir sandığın içinde bulundu. Cesedi bulan polisler şoke oldu.
Brezilya'da pembe dizilerde rol alan ve en son 'Reis' dizisinde başrol oynayan 44 yaşındaki Jefferson Machado, son olarak 27 Ocak'ta görüldükten sonra cansız bedeni tahta bir sandıkta bulundu.
Resmi olarak 9 Şubat'ta kayıp olarak ilan edilen Machado'nun ailesi, bir sivil toplum kuruluşunun kendilerine ulaşarak oyuncunun Rio de Janeiro'daki evinde sekiz köpeğinin terk edilmiş bir halde bırakıldığını aktarmasının ardından oğullarının kaybolduğunu öğrendiklerini belirtti.
Rio de Janerio'da yaşayan ünlü oyuncunun yakınları Machado'dan en son 29 Ocak'ta haber almış ve 9 Şubat'ta kayıp başvurusunda bulunmuşlardı. Machado'nun annesi 73 yaşındaki annesi Maria das Dores oğluyla en son 29 Ocak'ta konuştuklarını ve oğlunun bir iş görüşmesi için arkadaşının evinde kaldığını söylediğini aktardı.
Brezilya basınına konuşan das Dores, oğlundan gelen ancak yazım yanlışlarıyla dolu olan mesajda Machado'nun, "Telefonumu düşürdüğüm için seni görüntülü arayamıyorum" mesajı sonrası endişesinin arttığını, telefondaki konum gösteren uygulamanın iptal edilmesi sonrası polise başvurduğunu söyledi.