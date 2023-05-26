Yer altına gömülmüş: Aylardır aranan ünlü aktör, tahta sandık içinde ölü bulundu!

Resmi olarak 9 Şubat'ta kayıp olarak ilan edilen Machado'nun ailesi, bir sivil toplum kuruluşunun kendilerine ulaşarak oyuncunun Rio de Janeiro'daki evinde sekiz köpeğinin terk edilmiş bir halde bırakıldığını aktarmasının ardından oğullarının kaybolduğunu öğrendiklerini belirtti.