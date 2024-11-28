Yeniden Evlenebilmek İçin 5 Yaşındaki Kızını Öldürdü!

Hindistan’da bir kadın, Instagram üzerinden tanıştığı bir adamla evlenebilmek için 5 yaşındaki kızını boğarak katletti. Çocuğun ölümünün ardından hastaneye getirilen annenin suçları, polis tarafından yapılan sorgulama sonucu ortaya çıktı.

Kadın, ilk eşinin kendisini terk ettiğini ve sonrasında Instagram üzerinden Rahul adında bir adamla tanıştığını belirtti. Rahul ile evlenebilmek için Delhi’ye taşındığını ancak adam ve ailesinin çocuğunu kabul etmediğini, bu yüzden evliliğin gerçekleşmediğini söyledi. Kadın, evlilik hayalini gerçekleştiremeyince çaresizliğe kapıldığını ve çocuğunu öldürdüğünü itiraf etti.

CİNSEL İSTİSMARA DA UĞRAMIŞ!

Kadının çocuğunu öldürmeden önce bir akrabasına bıraktığı ve bu süreçte çocuğun cinsel istismara uğradığı da tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, anne hakkında dava açıldı.