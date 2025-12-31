Yeni Zelanda ve Avustralya'da Coşkulu Karşılama: 2026'ya 'Merhaba'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyanın dört bir yanında 2026 yılı için geri sayım başladı. Yeni yıla giren ilk ülke, Büyük Okyanus'ta yer alan ada ülkesi Kiribati oldu. Kiribati'nin ardından da Yeni Zelanda yeni yıla "Merhaba" dedi.

Yeni Zelanda, 2026'nın ilk dakikalarına TSİ 14.00'de havai fişek gösterileri ile girdi. Güney Yarım Küre'de bulunan ve yaz mevsimini yaşayan ülkenin Auckland şehrinde toplanan binlerce kişi, Sky Tower'da gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ile yeni yılı büyük bir coşkuyla karşıladı.

Yeni Zelanda'nın ardından Avustralya da yeni yıla TSİ 16.00'da girdi.

Kaynak: İHA