Yeni Zelanda'da bebeklere bu isimleri koymak yasaklandı

2022'de reddedilen diğer isimler arasında sekiz kez reddedilen Saint (Aziz), Royal (Kraliyet mensubu), Messiah (Mesih), Prince veya Princess (Prens veya Prenses), Sovereign (Hükümdar), Sire (Majesteleri) yer aldı.

Listede ayrıca geçen yıl en az bir kez reddedilen Duke, Empres, General, Justice, Major, Queen, Rogue, Royale, Saynt ve Soulijah gibi isimler de yer alıyor.