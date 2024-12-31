Yeni Zelanda, 2025 Yılına 'Merhaba' Dedi

Yılbaşı günü gelirken, Pasifik’teki ada ülkesi Yeni Zelanda, Türkiye saatiyle 14.00'te 2025'e "merhaba" dedi. Yeni yıl, Yeni Zelanda'nın en büyük şehri Auckland ve Wellington kentlerinde havai fişek gösterileriyle karşılandı.

Auckland'da binlerce kişi şehir merkezini doldurdu ve havai fişek gösterilerini izlemek için şehrin volkanik tepeler halkasına tırmandı.

Kentte yerli kabilelerinini yansıtan bir ışık gösterisi yapıldı. Bu gösteri, 5 milyonluk ülkede Māori haklarına ilişkin protestoların damgasını vurduğu bir yılı bitirirken gerçekleşti.

Yeni Zelanda'nın ardından Avustralya, Türkiye saatiyle 16.00'da 2025'e girecek.

Kaynak: DHA