Yeni Yılın İlk Yasağı! Artık Açık Alanda Sigara İçilmeyecek: İşte Kurallar ve Cezalar...

Milano'da bugün itibarıyla açık alanda sigara içmek yasaklandı. Resmi olarak kabul edilen yasağa uymayanlara 40 ila 240 euro arasında para cezası kesilecek.

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Yeni Yılın İlk Yasağı! Artık Açık Alanda Sigara İçilmeyecek: İşte Kurallar ve Cezalar...

İtalya Milano’da, bugün itibariyle açık alanlarda sigara içmek resmi olarak yasaklandı. Yasak, parklar, meydanlar, kafeler ve kaldırımlar gibi kamusal alanlarda geçerli olacak.

Yeni Yılın İlk Yasağı! Artık Açık Alanda Sigara İçilmeyecek: İşte Kurallar ve Cezalar... - Resim : 1

Sigara içmek isteyenlerin diğer insanlardan en az 10 metre uzaklıkta bulunan belirli izole alanlarda içmelerine izin verilecek. Yasağa uymayanlara 40 ila 240 euro arasında para cezası uygulanacak.

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Kaynak: DHA

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Sigara İtalya
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