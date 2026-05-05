Yeni Komutanın İlk Hedefi tahran! 'Gerekirse Tüm Filoyu Doğuya Süreriz'

İsrail Hava Kuvvetleri’nde görevi devralan yeni komutan Tümgeneral Omer Tischler, ayağının tozuyla İran’a gözdağı vererek, gerekmesi durumunda İsrail’in tüm hava filosunu 'doğuya' sevk etmeye hazır olduklarını duyurdu.

İsrail Hava Kuvvetleri’nde dört yıl sürmesi beklenen yeni bir dönem resmen başladı. Tümgeneral Omer Tischler, görevi Tomer Bar’dan devralarak İsrail’in 20. Hava Kuvvetleri Komutanı oldu.

'İRAN'I YAKINDAN İZLİYORUZ'

Tören sırasında bölgedeki tansiyonu yükseltecek açıklamalarda bulunan Tischler, İran’daki gelişmeleri anlık takip ettiklerini vurguladı. Yeni komutan, "İran'da olan biteni yakından izliyoruz ve gerekirse tüm hava kuvvetlerini doğuya (İran'a) sevk etmeye hazırız" dedi.

YÜKSEK ALARM MESAJI

Törende konuşan İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir de İran ve müttefiklerinden gelebilecek olası bir saldırıya karşı güçlü yanıt vermeye hazır olduklarını belirtti. Zamir, 2026 yılının tüm cephelerde yoğun çatışmaların yaşanabileceği bir yıl olabileceği uyarısında bulunarak ordunun yüksek alarm durumunda kalmaya devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA

