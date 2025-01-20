Yemin Törenine Saatler Kaldı! Donald Trump Beyaz Saray'da, "Evine Hoş Geldin"

ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte Beyaz Saray'a geldi. Trump'ı Başkan Joe Biden ve eşi Jill Biden karşıladı. Biden, Trump'ı "Evine hoş geldin" diyerek selamladı.

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Yemin Törenine Saatler Kaldı! Donald Trump Beyaz Saray'da, "Evine Hoş Geldin"

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, önümüzdeki saatlerde gerçekleşecek devir teslim öncesi Beyaz Saray'a geldi. Eşi Melania Trump ile gelen Trump'ı Başkan Joe Biden ve eşi Jill Biden karşıladı.

Biden, Trump'ı “Evine hoş geldin” diyerek selamladı.

Öte yandan, Trump'ın Kongre'de yemin etmesinden önce dörtlü Beyaz Saray'da birlikte çay içecek.

Trump, ilerleyen saatlerde Kongre’de düzenlenecek yemin töreniyle görevine resmen başlayacak.

Tören, başkent Washington'da sıcaklıkların eksi 11'e kadar düşmesi nedeniyle 1985’te Ronald Reagan’ın yemin töreninden sonra ilk kez kapalı mekana alındı.

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