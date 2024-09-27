Yemen'in Kuzeyine Yıldırım Düştü: 5 Ölü

Yemen'in kuzeyindeki Reyme kentinde yıldırım düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran destekli Husilerin sözde İçişleri Bakanlığının "Güvenlik Medyası" internet sitesine göre, Reyme Emniyet Müdürlüğünden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Reyme kentinin Kesme ilçesine bağlı El-Harf köyünde bir eve yıldırım düşmesi sonucu 1'i kadın, 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Kesme ilçesine bağlı Beni Musab bölgesinde de yıldırım çarpması sonucu bir kadının daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Husiler, 7 Eylül'de yaptıkları açıklamada, bu yıl içinde kendilerinin kontrolü altındaki bölgelerde yıldırım düşmesi sonucu 160'tan fazla kişinin öldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA