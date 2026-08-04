Yemen’den Sınır Ötesi Kamikaze İHA Saldırısı: Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı Vuruldu

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Necran Havalimanı'nda kamikaze İHA ile 'hassas bir hedefi' vurduklarını açıkladı. Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, ABD X hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

SALDIRININ NEDENİ

Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran vilayetinde bulunan havalimanında "hassas bir hedefi" kamikaze İHA saldırısıyla hedef aldıklarını söyleyen Seri, saldırının Sada ve Hacce kentlerinin Suudi Arabistan İHA'ları tarafından ihlal edilmesi nedeniyle gerçekleştirildiğini savundu.

'CEZASIZ KALMAYACAK'

Saldırının hedefe başarıyla ulaştığını iddia eden Husilerin Sözcüsü, "Suudi düşmana, hava sahamıza yönelik hiçbir ihlalin karşılıksız ve cezasız kalmayacağını vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Seri, hassas hedefin ne olduğuna ilişkin bilgi vermezken, saldırıya dair Suudi Arabistan'dan henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA