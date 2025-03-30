Yemen'den Ateşlenen Füzeden İsrail'e Şarapnel Parçaları Düştü

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Yemen'den ateşlenen bir füze nedeniyle ülkenin bir çok bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtildi. Açıklamada, füzenin İsrail hava sahasına girmeden engellendiği iddia edildi.

İsrail polisi ise Kudüs'ün batısında bazı bölgelere şarapnel parçaları düştüğüne ilişkin ihbarlar aldığını duyurdu.

Çok sayıda noktaya şarapnel parçaları düştüğünün altı çizilen açıklamada, bölgelere ekiplerin sevk edildiği ve bu bölgelerden uzak durulması uyarısı yapıldı.

Herhangi bir can kaybı raporu alınmadığı ve maddi hasar meydana gelmediği bildirildi.

Maariv gazetesinin haberine göre, sirenlerin çalmasının ardından İsrailliler sığınaklara kaçarken bu esnada yaşanan düşme gibi olaylar dışında bir yaralanma da rapor edilmedi.

Kaynak: AA