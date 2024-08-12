Yemen'de Yıldırım Düşmesi: Son 24 Saatte 7 Kişi Öldü

Husilere ait El-Mesire televizyonunun haberinde, Yemen'in batısındaki Hacce ilinin Al-Mehabişe ve Al-Miftah bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ülkede son 24 saatte yıldırım düşmesi sonucu ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiği kaydedildi.

Yemen hükümetine bağlı Sığınmacı Kampları İdaresi Yürütme Biriminden dün gece yapılan açıklamada, Marib'de yerlerinden edilenlerin kaldığı kampların, son saatlerde yaşanan sağanak, fırtına ve kuvvetli rüzgar sonucu oluşan sel suları altında kaldığı belirtilmişti.

Marib'deki farklı sığınmacı kamplarında bulunan 7 bin 179 barınağının selden etkilendiği, 2 bin 973 barınağın tamamen yıkıldığı, 4 bin 206 barınağın ise kısmen hasar aldığı ifade edilmişti. Sel nedeniyle yerinden edilmiş 4 kişinin yaşamını yitirdiği, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 10 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Açıklamada, "sel felaketinden zarar gören sığınmacı ailelere ivedilikle barınma ve gıda yardımı sağlanması, kampların yağmur, sel, fırtına ve doğal afetlerden korunmasına katkıda bulunulması" çağrısı yapılmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), mart ayının başından 9 Ağustos'a kadar Yemen'de yaşanan seller nedeniyle 57 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını, 34 binden fazla ailenin de sellerden etkilendiğini açıklamıştı.

Yemen'de 10 yıldır devam eden çatışmaların 4 milyondan fazla insanın yerinden edilmesine yol açtığı, bunlardan 2 milyonu aşkın kişinin Marib'de bulunduğu belirtiliyor. Marib'de gelir seviyesi çok düşük olan iç göçmenler, zorlaşan hayat şartları altında büyük bir insani dram yaşıyor.

Kaynak: AA