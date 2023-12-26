Yaşam kalitesi en yüksek 20 kent belli oldu: İşte zirvedeki şehir!

Küresel bir danışmanlık şirketi olan Mercer, yüksek yaşam kalitesi sunan kentleri sıraladı. Avusturya'nın başkenti Viyana listede birinci oldu. Yaşam kalitesi sıralamasında sağlık, eğitim, altyapı ve sosyo-kültürel ortam gibi çeşitli faktörler dikkate alındı. Batı Avrupa'dan 7, Pasifik'ten 2 ve Kuzey Amerika'dan 1 şehir listenin ilk 10'unda yer aldı.