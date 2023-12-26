Yaşam kalitesi en yüksek 20 kent belli oldu: İşte zirvedeki şehir!

Küresel bir danışmanlık şirketi olan Mercer, yüksek yaşam kalitesi sunan 20 şehri açıkladı. Viyana listenin birinci sırasında yer alırken, diğer kentler de dikkat çekti.

Son Güncelleme:
Yaşam kalitesi en yüksek 20 kent belli oldu: İşte zirvedeki şehir! - Resim: 1

Küresel bir danışmanlık şirketi olan Mercer, yüksek yaşam kalitesi sunan kentleri sıraladı. Avusturya'nın başkenti Viyana listede birinci oldu. Yaşam kalitesi sıralamasında sağlık, eğitim, altyapı ve sosyo-kültürel ortam gibi çeşitli faktörler dikkate alındı. Batı Avrupa'dan 7, Pasifik'ten 2 ve Kuzey Amerika'dan 1 şehir listenin ilk 10'unda yer aldı.

1 14
Yaşam kalitesi en yüksek 20 kent belli oldu: İşte zirvedeki şehir! - Resim: 2

Açıklamada, "Zengin tarihi, çarpıcı mimarisi ve canlı kültürel ortamıyla tanınan Viyana, sakinlerine çeşitli açılardan yüksek bir yaşam standardı sunuyor" denildi. Viyana'yı ise İsviçre'nin Zürih ve Yeni Zelanda'nın Aukland kentleri takip etti.

2 14
Yaşam kalitesi en yüksek 20 kent belli oldu: İşte zirvedeki şehir! - Resim: 3

Yaşam kalitesinin düşük olduğu kentler Sudan'ın başkenti Hartum (241. sırada), Irak'ın başkenti Bağdat (240. sırada), Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui (239. sırada) oldu. İşte en kaliteli yaşam sunan 20 kent.

3 14
Yaşam kalitesi en yüksek 20 kent belli oldu: İşte zirvedeki şehir! - Resim: 4

1- VİYANA, AVUSTRALYA

2- ZÜRİH, İSVİÇRE

4 14
Yaşam kalitesi en yüksek 20 kent belli oldu: İşte zirvedeki şehir! - Resim: 5

3- AUCKLAND, YENİ ZELANDA

4- KOPENHAG, DANİMARKA

5 14
Yaşam kalitesi en yüksek 20 kent belli oldu: İşte zirvedeki şehir! - Resim: 6

5- CENEVRE, İSVİÇRE

6- FRANKFURT, ALMANYA

6 14
Yaşam kalitesi en yüksek 20 kent belli oldu: İşte zirvedeki şehir! - Resim: 7

7- MÜNİH, ALMANYA

8- VANCOUVER, KANADA

7 14
Yaşam kalitesi en yüksek 20 kent belli oldu: İşte zirvedeki şehir! - Resim: 8

9- SIDNEY, AVUSTRALYA

10- DUSSELDORF, ALMANYA

8 14
Yaşam kalitesi en yüksek 20 kent belli oldu: İşte zirvedeki şehir! - Resim: 9

11- LAHEY, HOLLANDA

12- WELLINGTON, YENİ ZELANDA

9 14
Yaşam kalitesi en yüksek 20 kent belli oldu: İşte zirvedeki şehir! - Resim: 10

13- BERN, İSVİÇRE

14- BASEL, İSVİÇRE

10 14
Yaşam kalitesi en yüksek 20 kent belli oldu: İşte zirvedeki şehir! - Resim: 11

15- AMSTERDAM, HOLLANDA

16- LÜKSEMBURG, LÜKSEMBURG

11 14
Yaşam kalitesi en yüksek 20 kent belli oldu: İşte zirvedeki şehir! - Resim: 12

17- OTTAWA, KANADA

18- BERLİN, ALMANYA

12 14
Yaşam kalitesi en yüksek 20 kent belli oldu: İşte zirvedeki şehir! - Resim: 13

19- MONTREAL, KANADA

20- MELBOURNE, AVUSTRALYA

13 14
Yaşam kalitesi en yüksek 20 kent belli oldu: İşte zirvedeki şehir! - Resim: 14
14 14