Yasak Aşk Skandalı Böyle Patladı: Kürtaj Karşıtı Politikacı Striptizci Sevgilisini Kürtaja Zorladı

ABD'de kürtaj karşıtı olduğu bilinen Cumhuriyetçi siyasetçi Giovanni Capriglione'nin uzun yıllar bir striptizciyle yasak ilişki yaşadığı ve kadını birçok kez kürtaja zorladığı ortaya çıktı.

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Yasak Aşk Skandalı Böyle Patladı: Kürtaj Karşıtı Politikacı Striptizci Sevgilisini Kürtaja Zorladı
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ABD'de Cumhuriyetçi siyasetçilerin seçim vaadi olarak yasaklayacaklarını söyleyip devamlı hedef aldıkları kürtaj hakkı için kadınlar sokaklara dökülürken, onların bedenleriyle ilgili onların yerine karar almaya çok istekli olan siyasetçilerden Giovanni Capriglione ile ilgili bir skandal patlak verdi.

Eskiden striptizcilik yapan Alex Grace isimli kadın, TikTok üzerinden yaptığı açıklamada Teksas Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Giovanni Capriglione ile uzun yıllar yasak ilişki yaşadığını söyledi. Alex Grace, "Ben 18 yaşındayken tanıştık ve ilişki yaşamaya başladık. O zorladığı için birçok kez kürtaj yaptırdım" dedi.

Onunla aşk yaşamaktan gurur duymadığını ama aynı zamanda da utanmadığını belirten kadın, Capriglione'nin kendisine para ve hediyeler verdiğini anlattı. Genç kadın, Capriglione'nin kadın haklarına karşıtı tutumu yüzünden ilişkisini bitirdiğini ve adamdan rahatsızlık duymaya başladığını öne sürdü.

'KÜRTAJ İÇİN PARA VERMEDİM'

Uzun süredir evli olan Capriglione ise bu iddialar sonrası "Evet yıllar önce bencil bir ilişkim oldu ve bundan gurur duymuyorum. Tanrıya şükür eşim ve ailem beni affetti ve yolumuza devam ettik. Bugün güçlü bir evliliğimiz var" dedi. Ancak kürtaj için hiçbir zaman para vermediğini vurguladı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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