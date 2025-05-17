Yarışmanın Ödülü Şoke Etti: Kazanan ABD Vatandaşı Olacak

Kasım 2024'teki seçimler öncesindeki söylemleri ve göreve geldiği 20 Ocak 2025 tarihinden beri yürürlüğe aldığı uygulamalarla göçmenlere karşı olan sert tavrını belli eden ABD Başkanı Donald Trump, yönetimiyle beraber hala aynı çizgide dururken, İç Güvenlik Bakanlığı çok ilginç bir açıklama yaptı. Bakanlık Sözcüsü Tricia McLaughlin, göçmenlerin ABD vatandaşlığı için yarışacağı bir "reality show" yapmayı düşündüklerini söyledi.

The New York Times'ın aktardığına göre, göçmenlerin bu televizyon programında bir dizi engeli aşarak ABD vatandaşlığı almaya çalışacağı belirtilirken, söz konusu engellerin, Amerikan kültürü ve geleneklerini bilmekle alakalı olacağı ifade edildi. Bakanlık Sözcüsü McLaughlin, söz konusu projeyi değerlendirdiğini bildirdi.

'ROKET ATEŞLEMELERİNİ İSTEYEBİLİRİZ'

Fikri ortaya atanın yapımcı Rob Worsoff olduğunu söyleyen McLaughlin, bu projenin "Amerikan geleneklerini kutlama" niteliği taşıdığını ve "Amerikalı olmanın ne anlama geldiğini" vurgulamak için bir fırsat olduğunu savundu. Bakanlık Sözcüsü, Kanadalı-ABD'li yapımcı Worsoff'un kendi vatandaşlık alma sürecinde bu fikrin aklına geldiğini söyledi.

Bakanlık Sözcüsü McLaughlin, söz konusu reality show programının çeşitli eyaletlerde düzenlenmesini öngördüklerini belirtirken, bu yarışmalardan birinin Texas veya Florida eyaletlerinde yapılabileceğini aktardı. NASA’yı öne çıkaran bir yarışma olabileceğini dile getiren McLaughlin, orada göçmenlerden bir roketi bir araya getirip ateşlemelerinin istenebileceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi