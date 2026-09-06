Yanardağ Patladı, Uçuşlar İptal Edildi! Vatandaşlara 'Uzak Durun' Çağrısı Yapıldı
Endonezya'da yanardağ patlaması nedeniyle başkent Cakarta'daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi. Bölge sakini ve ziyaretçilere kraterden en az 3 kilometre uzak durmaları istendi.
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Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığına bağlı Jeoloji Ajansı, Sunda Boğazı'ndaki volkanik adanın cuma gününden itibaren hareketli olduğunu ve bugün saat 03.53'te 30 saniye süren patlama meydana geldiğini açıkladı.
'UZAK DURUN' ÇAĞRISI
Yetkililer, bölge sakinleri ve ziyaretçilere volkanın aktif kraterinden en az 3 kilometre uzak durmaları uyarısında bulundu.
KÜLLER GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI, UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI
Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi ise volkanik külün başkent Cakarta'nın bazı bölgeleri ile Sumatra Adası'nın güneyindeki Lampung eyaletine yayıldığını duyurdu. Cakarta'daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı, artan volkanik faaliyet nedeniyle uçuş operasyonlarını 05.30-09.30 arasında geçici olarak askıya aldığını belirtti.
Kaynak: DHA
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