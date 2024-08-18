Yakayı Ele Verdiler: Tarihi Köprüye Adlarını Yazan Turistlere 1.5 milyon TL Ceza

İtalya’nın Floransa kentindeki tarihi bir köprüye adlarını yazan turistler, 40 bin euro (yaklaşık 1.5 milyon TL) ceza ile karşı karşıya. Koruma altındaki köprü, İkinci Dünya Savaşı sırasında bile zarar görmedi.

Yakayı Ele Verdiler: Tarihi Köprüye Adlarını Yazan Turistlere 1.5 milyon TL Ceza

İtalya’nın Floransa şehrinde yer alan tarihi Ponte Vecchio köprüsüne isimlerini yazan iki Alman turist, 40 bin euro’ya kadar para cezası ile karşı karşıya. Floransa’nın simgelerinden biri olan bu köprü, İkinci Dünya Savaşı sırasında bile zarar görmeden korunmuştu. Ancak geçtiğimiz Pazartesi günü, 21 ve 23 yaşlarındaki iki Alman turist, köprüye siyah keçeli kalemle isimlerini yazarken polis tarafından yakalandı ve karakola götürüldü.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, Floransa Belediyesi, bu iki turistin "Kültürel mirasa zarar verme" suçundan 40 bin euro’ya (yaklaşık 1.5 milyon TL) kadar ceza alabileceğini duyurdu. İtalya, tarihi mekanlara zarar verilmesini önlemek amacıyla, iklim aktivistlerinin eylemleri sonrasında yüksek idari para cezaları içeren bir yasayı yürürlüğe koymuştu. Ocak ayında yürürlüğe giren yasa, tarihi yapılara ciddi zarar verenlere 20 bin ila 60 bin euro arasında, daha hafif zararlar içinse 10 bin ila 40 bin euro arasında para cezası öngörüyor.

Floransa Belediyesi, bu tür vandallıklara karşı sert bir duruş sergilemek istiyor. Şehirdeki anıtlara ve kültürel değerlere saygı gösterilmesi gerektiğini belirten belediyenin güvenlikten sorumlu yetkilisi Andrea Giorgio, bu olayda caydırıcı bir ceza verilmesinin gerektiğini ifade etti. 1345 yılında inşa edilen Ponte Vecchio köprüsü, şu anda 2 milyon euro değerinde bir restorasyon sürecinden geçiyor. Geçtiğimiz yıl da bir grup Alman turist, Vassari Koridoru’na grafiti yapmış ve Palazzo Vecchio’ya iklim eylemcileri tarafından boya dökülmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem

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