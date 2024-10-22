Yahya Sinvar'ın Ölümü Sonrası Kritik Karar! Hamas'ın Yeni Lideri Kim Olacak?

Geçtiğimiz hafta İsrail tarafından öldürülen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ardından örgütün geleceğine dair kritik bir karar verildi. Hamas kaynaklarından alınan bilgilere göre, grubun yeni bir lider atamayacağı, bunun yerine mart ayında yapılması planlanan seçimlere kadar Katar’ın başkenti Doha merkezli bir idari komite tarafından yönetileceği belirtildi.

O KOMİTE YÖNETİMİ DEVRALACAK

Eski Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da suikaste uğramasının ardından kurulan komitenin geçici olarak grubun liderliğini devralacağı bildirildi. Görevi “savaş ile istisnai koşullar sırasında ve gelecekte grubun planlarını yönetmek" ve "stratejik kararlar almak" olan komitenin, Gazze Temsilcisi Halil el-Hayya, Batı Şeria Temsilcisi Zaher Caberin, Yurtdışındaki Filistinliler Temsilcisi Halid Meşal, Şura Danışma Konseyi Başkanı Muhammed Derviş ve siyasi büro sekreterinden oluştuğu öğrenildi.

Komitenin tüm üyelerinin Katar'da olduğu kaydedilirken, ismi kamuoyuna açıklanmamak üzere temsili bir lider belirleme ancak Hamas’ı idari komite aracılığıyla yönetme seçeneğinin de masada olduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA