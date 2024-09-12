Winston Churchill'in Kanada'da Çalınan Fotoğrafı İtalya'dan Çıktı

İngiltere'nin ünlü eski Başbakanı Winston Churchill'in 1941'de Kanada parlamentosunda konuşma yaparken çekilen fotoğrafı, başkent Ottawa'daki bir otelde bulunuyordu.

Aralık 2021-Ocak 2022 döneminde çalınmış olabileceği düşünülen fotoğraf, İtalya'nın Cenova kentinde fotoğrafın çalıntı olduğundan habersiz bir kişide bulundu. Bu kişinin fotoğrafı bir açık artırmada satın aldığı belirtildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis Ontario'daki Powassan bölgesinde orijinal baskı fotoğrafın 'çalınması ve yasa dışı satılmasıyla' bağlantılı olduğu düşünülen bir kişiyi gözaltına aldı.

Ottawa'daki otel çalışanları, fotoğrafın sahtesiyle değiştirildiğini Ağustos 2022'de fark etmişti.

Kaynak: AA