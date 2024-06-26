WikiLeaks'in kurucusu Assange 'casusluk suçunu' kabul etti: Tüm belgeleri imha edecek

WikiLeaks internet sitesinin kurucusu Julian Assange, ABD Adalet Bakanlığıyla yaptığı anlaşma uyarınca "casusluk yasasını ihlal ettiği" suçlamasını kabul etti.

WikiLeaks'in kurucusu Assange 'casusluk suçunu' kabul etti: Tüm belgeleri imha edecek

Assange'ın duruşması, Büyük Okyanus'un Asya kıyılarına yakın ABD toprağı Kuzey Mariana Adaları Bölge Mahkemesi'nde yapıldı.

Bölge hakimi Ramona Manglona'nın bazı sorularını yanıtlayan Assange, ABD ile vardığı anlaşma uyarınca "casusluk yasasını ihlal ettiği" suçlamasını kabul etti.

TÜM BELGELERİ İMHA EDECEK

AA'nın haberine göre; anlaşma uyarınca Assange'ın Wikileaks'e sağladığı tüm belgeleri de imha etmesi kararlaştırıldı.

Anlaşmaya göre, WikiLeaks kurucusunun 62 ay hapis cezasına çarptırılması ancak İngiltere'de cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak Avustralya'ya gitmesine izin verilmesi bekleniyor.

ASSANGE'IN DAVA SÜRECİ

Julian Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.

Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.

ABD, İngiltere'den Assange'ın iadesini talep etmiş, İngiltere Yüksek Mahkemesi, ABD'den, Assange'ın ölüm cezasına çarptırılmayacağı ve adil şekilde yargılanacağı gibi güvenceler istemişti.

Dün gece yapılan açıklamada, Julian Assange'ın, ABD ile varılan "casusluk yasasını ihlal ettiği" suçlamasını kabul etme anlaşması sonucu, ülkesi Avustralya'ya gitmek üzere, 5 yıldır tutuklu bulunduğu İngiltere'den ayrılmasına izin verileceği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Etiketler
Julian Assange WikiLeaks
NOW TV'den Kızıl Goncalar kararı... Dizinin hayranlarını üzen erteleme NOW TV'den Kızıl Goncalar kararı... Dizinin hayranlarını üzen erteleme
Flaş iddia: Ordu, Netanyahu'ya darbe yapacak Flaş iddia: Ordu, Netanyahu'ya darbe yapacak
Yunanistan: Türkiye'yle ilişkilerde normalleşme Kıbrıs meselesini olumlu etkiler Yunanistan: Türkiye'yle ilişkilerde normalleşme Kıbrıs meselesini olumlu etkiler
Kanal D ile yeni anlaşma yaptı! Camdaki Kız dizisinin başrolüydü Kanal D ile yeni anlaşma yaptı! Camdaki Kız dizisinin başrolüydü
ÇOK OKUNANLAR
Otomotiv sektörüne yönelik bakanlıktan yeni karar: Tarih ertelendi! Otomotiv sektörüne yönelik bakanlıktan yeni karar
EURO 2024'te milyonda bir gerçekleşecek ihtimal: Her şeyi eşit! EURO 2024'te milyonda bir gerçekleşecek ihtimal: Her şeyi eşit!
Erdoğan'dan talimat: "Bu işi bir an önce neticelendirin" "Bu işi bir an önce neticelendirin"
WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı: İhraç edilen hakim, büyücüden yardım istemiş! İhraç edilen hakim, büyücüden yardım istemiş!
İlçe başkanı ve ilçe teşkilatı istifa etti: "Erdoğan'ı doğru bilgilendirmiyorlar..." İlçe başkanı ve ilçe teşkilatı istifa etti