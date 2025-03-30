WhatsApp Grubunda Öğretmeni Eleştiren Veliler Gözaltına Alındı

İngiltere’de bir çift, 9 yaşındaki kızlarının öğretmenleri hakkında özel bir WhatsApp grubunda olumsuz yorumlar yaptıkları için gözaltına alındı. Çiftin okula girişleri de yasaklandı.

WhatsApp Grubunda Öğretmeni Eleştiren Veliler Gözaltına Alındı

İngiltere'de Maxie Allen-Rosalind Levine adlı çift, bir veli WhatsApp grubunda 9 yaşındaki kızlarının öğretmenini ve yönetimini eleştirdikten sonra "kötü niyetli iletişim" suçlamasıyla gözaltına alındı. Evlerine gelen polis tarafından çocuklarının gözü önünde karakola götürülen çift, hayatlarının şokunu yaşadı.

Çiftin 11 saat gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılması sonrası polis, olayla ilgili "Soruşturmanın derinleşmesinin ardından, memurlar kanıt yetersizliği nedeniyle başka bir işlem yapılmaması gerektiğine karar verdiler" diye ekledi.

Allen'ın Mayıs 2024'te okula yeni bir başöğretmen atanması için başvuruda bulunduğu ancak taleplerinin reddedildiği öğrenildi. Ardından okulun yöneticilerinin sosyal medyada yer alan "kışkırtıcı ve karalayıcı" yorumlarla ilgili velilere mektup yazıp buna karşı harekete geçeceklerini söyledikleri belirtildi.

OKULA GİRİŞLERİNE YASAK

Allen ve Levine'in özel bir WhatsApp grubunda uyarılara inanmadıklarını yazdıkları ve bunun üzerine okula girişinin yasaklandığını ifade edildi.

Levine, yaşadıkları sonrası yaptığı açıklamada olayın kendisi için anlaşılmaz olduğunu vurgulayarak "Ne olduğunu anlayamıyoruz; hiçbir anlam ifade etmiyor. Birkaç soruşturma yaptık, bir WhatsApp grubunda biraz şakalaştık ve sonra tutuklandık" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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