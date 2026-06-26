Washington'da Tarihi Uzlaşı: İsrail ile Lübnan Çerçeve Anlaşmayı İmzaladı

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ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da yürütülen doğrudan müzakerelerin beşinci turunun ardından İsrail ile Lübnan arasında çerçeve anlaşması imzalandı. Taraflar, anlaşmayı bölgede kalıcı güvenlik ve istikrarın tesisi için atılmış ilk adım olarak nitelendirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen imza törenine, Marco Rubio, Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh ve İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter katıldı.

'ÖNÜMÜZDE UZUN BİR YOL VAR AMA...'

Törende konuşan Rubio, anlaşmayı 'uzun ve zorlu bir sürecin ilk adımı' olarak tanımladı. Rubio, ABD'nin arabuluculuğunda varılan mutabakatın kalıcı barış ve güvenlik için bir çerçeve oluşturacağını belirterek, "Önümüzde uzun bir yol var ancak bugün atılan adım kritik önemde" dedi.

Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Hamadeh ise anlaşmanın, ülkesinin egemenliğinin yeniden tesisi ve çatışmaların kalıcı biçimde sona erdirilmesi açısından tarihi bir adım olduğunu söyledi.

NETANYAHU'DAN 'İŞGALE DEVAM' MESAJI

Anlaşmanın ardından açıklama yapan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, dikkat çeken mesajlar verdi. Netanyahu, Hizbullah silahsızlandırılıncaya ve İsrail'e yönelik tehdidin tamamen ortadan kalktığına kanaat getirilinceye kadar İsrail ordusunun güney Lübnan'daki 'güvenlik bölgesi' olarak tanımladığı alanlarda kalmaya devam edeceğini ifade etti.

Netanyahu ayrıca, anlaşma kapsamında Lübnan ordusuna belirli bölgelerin aşamalı olarak devredilmesi amacıyla iki pilot bölge oluşturulacağını açıkladı. İsrail Başbakanı, bu süreçte Lübnan ordusunun bölgede kontrolü devralması için hazırlık yapmasına imkan tanınacağını savundu.

Kaynak: AA