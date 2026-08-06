Washington-Tahran Hattında Kritik Saatler: Trump’tan İran’a 'Sert Vuruş' Tehdidi, Tahran’dan 'Hürmüz' Resti

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Küresel piyasaların gözü kulağı Orta Doğu’dan gelen diplomatik çözüm sinyallerine çevrilmişken, ABD ve İran cephesinden ardı ardına kritik açıklamalar geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer silaha geçişi engellemek adına İran’a yönelik İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük askeri harekatı başlatmanın eşiğinden döndüklerini ve masadaki müzakerelerin başarısız olması durumunda Tahran’ı "sert şekilde vurmaya" hazır olduklarını açıkladı.

'BENİ ARADILAR VE 'KONUŞALIM' DEDİLER'

Nevada eyaletinin Las Vegas kentinde düzenlenen ekonomi temalı bir etkinlikte kürsüye çıkan ABD Başkanı Trump, Tahran yönetimine yönelik net mesajlar verdi. Temel amaçlarının İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek olduğunu vurgulayan Trump, "Onlarla anlaşma yapmayı tercih ederim çünkü insanları öldürmek istemiyorum" dedi.

Körfez liderleri ve İranlı yetkililerden gelen acil çağrı üzerine planlanan devasa askeri saldırıyı askıya aldıklarını belirten Trump, "Beni aradılar ve 'konuşalım' dediler. Şu anda görüşüyoruz ancak başarısız olurlarsa vurmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

'ABD İLE GÖRÜŞMEDİK'

Trump’ın bu çıkışının ardından İran kanadından Hürmüz Boğazı’nın geleceğine ilişkin teknik ve stratejik bir açıklama geldi. Ülke basınına konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman ile yürütülen Hürmüz Boğazı müzakerelerinde son aşamaya geçildiğini doğruladı.

Görüşmelerin yalnızca iki kıyı devleti (İran ve Umman) arasında yürütüldüğünün altını çizen Garibabadi, "Bu süreçte ABD ile hiçbir doğrudan görüşme yapılmadı" dedi.

HÜRMÜZ’DE 60 YILLIK MODEL DEĞİŞİYOR

Garibabadi, varılan uzlaşı uyarınca boğazdan geçişler için tamamen yeni ve geçici bir güzergah açılacağını bildirdi. Lark Adası yakınlarındaki kuzey güzergahı ile Umman iç sularındaki güney koridorunun kapatılacağını belirten Bakan Yardımcısı, "Savaş öncesindeki 60 yıl boyunca tüm giriş çıkışlar Umman kara sularından yapılıyordu. Ancak savaş sırasında İran, Hürmüz Boğazı'nda etkin bir egemenlik kurdu. Yeni modelde giriş ve çıkış koridorunun bazı bölümleri İran'ın kara sularından geçecek. Bu yeni model, ulusal güvenlik kaygılarımıza ve İran'ın etkin egemenlik stratejisine dayanıyor" dedi.

TOP WASHİNGTON'DA

Yeni rotanın 2 ila 4 ay veya daha uzun süre yürürlükte kalabileceğini, ikinci aşamaya geçiş için yeni bir karara ihtiyaç duyduklarını belirten Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nın ticarete tamamen açılmasının tek şartının ABD'nin atacağı adımlar olduğunu söyledi.

Washington'ın niyetini izlediklerini kaydeden İranlı diplomat, "ABD'den İslamabad Mutabakatı'ndaki taahhütlerine geri dönmeye tamamen hazır olduğuna dair mesajlar aldık. İkinci aşamaya geçip geçmeme kararını henüz vermedik, durum gözden geçiriliyor" diyerek kapıyı açık bıraktı.

Kaynak: DHA