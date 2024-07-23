Washington, Netanyahu İçin Teyakkuzda

İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ağırlamaya hazırlanan ABD teyakkuza geçti. ABD Kongre binası çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Müslümanlar ve barış yanlısı Yahudilerin Netanyahu'yu protesto etmesi bekleniyor.

Washington, Netanyahu İçin Teyakkuzda

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu yarınki ortak oturumda ağırlamaya hazırlanan ABD Kongre binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bazı sivil toplu örgütlerinin Gazze'deki saldırıları nedeniyle Netanyahu'yu protesto etmesi bekleniyor.

5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde Başkan Joe Biden'ın yarıştan çekilmesi ve yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in aday olmasıyla çalkalanan Washington, yarın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Kongredeki konuşmasına tanıklık edecek.

ABD yerel saatiyle 14.00'te (TSİ 21.00) Kongre ortak oturumunda gerçekleşmesi beklenen konuşma öncesinde Kongre binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

ZİYARETÇİ ALINMAYACAK

Kongre polisi, binanın güneyindeki bahçesiyle birlikte büyük bir alanı demir bariyerler ve çitlerle kapatırken, yarın Kongre binasına ziyaretçi alınmayacağı bildirildi.

Gazze'deki saldırıları nedeniyle birçok sivil toplum örgütünün yarın Netanyahu'yu protesto etmeye hazırlandığı kaydedildi.

ABD'li Müslüman grupların yanı sıra barışçıl Yahudi grupların ve insan hakları aktivistlerinin de protestolara katılacağı belirtildi.

HARRIS OLMAYACAK

Görevi gereği Senatoya başkanlık eden Kamala Harris'in yarınki ortak oturuma başkanlık etmeyeceği açıklanmış, Harris'in Netanyahu ile daha sonra ayrıca görüşeceği bildirilmişti.

BIDEN'LA GÖRÜŞECEK

Kovid-19'a yakalanmasının ardından Delaware'deki evinde dinlenen ABD Başkanı Biden'ın perşembe günü Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüşeceği açıklanmıştı.

Biden, daha sonra yaptığı açıklamada Netanyahu ile çarşamba günü görüşeceklerini bildirdi.

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