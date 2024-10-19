Viyana'da "Endülüs'ten Anadolu'ya" Tınıları Yükseldi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) gitarist Alper Yakın, ayarlanabilir mikrotonal gitarla klasik Türk ve Batı müziği, tasavvuf ve Flamenko türlerinden eserlerin yer aldığı konser verdi.

Viyana YEE'nin düzenlediği konser salonunda "Endülüs'ten Anadolu'ya Mikrotonal Gitar Dinletisi"ne sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Konser öncesinde konuşan Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, davetlilerin konserde, gitarist Yakın'ın, Türk müziği ezgilerinin ayarlanabilir mikrotonal gitar ile icrasını ve genel anlamda gitar ile yapılan özellikle Akdeniz coğrafyasındaki radyasyonlarını dinleme imkanını bulduğunu söyledi.

Yorulmaz, gitarist Yalın'ın hazırladığı repertuvarda, Klasik Türk Müziği'nden Klasik Batı Müziği gitar eserlerine, Türk Tasavvuf Müziği'nden Flamenko'ya kadar uzanan geniş bir yelpazede sunacağını ifade etti.

Yakın'ın farklı yıllarında düzenlenen Uluslararası Mikrotonal Gitar Yarışmalarında, düzenleme ve en iyi kategorilerde çeşitli ödüllere layık görülen eserlerin de repertuvarda yer kaydedilmesi kaydı Yorulmaz, ayarlanabilir mikrotonal gitar hakkında da davetlileri bilgilendirdi.

Yorulmaz, "Ayarlanabilir mikrotonal gitar, Prof. Dr. Tolgahan Coğulu'nun 2008'de geliştirilmiş ve 2014'de ABD'deki Margareth Guthman Müzik Enstrümanları Yarışması'nda dünya birinciliği kazanan, gitar dünyası için devrim niteliğinde bir buluştur. Dünya çapında yaygınlığı da gün geçtikçe artıyor. Bugün biz de bu gitarı yakından tanıyacağız." dedi.

Gitarist Yakın'ın özgeçmişi ve görünürlüğü da değinen Yorulmaz, sanatçının Türkiye, İspanya ve İtalya'daki gitar eğitimlerinin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nde (MİAM) sunulan yüksek lisans eğitimini tamamladığını kaydetti.

Yorulmaz, Yakın'ın 2013'de Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesinin (MDW) davetiyle Elektro-Akustik Kompozisyon eğitimi için Avusturya'ya geldiğini, gitar eğitmenliği ve resitallerinin burada devam ettiğini söyledi.

Yalın, mikrotonal gitar dinletisinde, düzenlemeleri kendine ait olan "Aşık Veysel'in Kara Toprak", "Tamburi Mustafa Çavuş'un Küçüksu'da Gördüm Seni", "Fransız besteciler Eric Satie'nin Gnossienne" isimli eserleri yanı sıra tasavvuf musikisinden "Sultaniyegah Sirto " gibi çalışmalarını icra etti.

Kaynak: AA