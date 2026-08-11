Viktor Orban Sonrası Değişim Sürüyor: Macaristan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Belli Oldu

Macaristan’da Başbakan Viktor Orban’ın seçimleri kaybetmesinin ardından değişim süreci sürerken, parlamentoda mutlak çoğunluğu elinde bulunduran Tisza Partisi, eski Yüksek Mahkeme Başkanı Andras Baka’yı cumhurbaşkanı seçti.

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Viktor Orban Sonrası Değişim Sürüyor: Macaristan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Belli Oldu
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Macaristan’da cumhurbaşkanlığı görevinde değişikliğe gidildi. Parlamento, eski Yüksek Mahkeme Başkanı Andras Baka’yı ülkenin yeni cumhurbaşkanı olarak seçti. Büyük ölçüde sembolik yetkilere sahip olan göreve Baka, iktidardaki Tisza Partisi’nin desteğiyle geldi. Muhalefetteki Fidesz Partisi milletvekilleri ise oylamaya katılmadı.

Viktor Orban Sonrası Değişim Sürüyor: Macaristan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Belli Oldu - Resim : 1

GÖREV SÜRESİNİ SONA ERDİRMİŞTİ

Baka’nın cumhurbaşkanı seçilmesi, Başbakan Peter Magyar’ın eski Başbakan Viktor Orban döneminden kalan güç kalelerini ortadan kaldırma girişimlerinde önemli bir adım olarak değerlendirildi. Tisza Partisi, daha önce Fidesz’e yakın Cumhurbaşkanı Tamás Sulyok’un görev süresini anayasa değişikliğiyle sona erdirmişti.

EMEKLİLİK YAŞINI ELEŞTİRMİŞTİ

Yeni Cumhurbaşkanı Baka’nın siyasi geçmişinde ise Orban döneminde yaşanan görevden alma süreci öne çıkıyor. Baka, 1991-2008 yılları arasında Strazburg merkezli Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) hakim olarak görev yaptı. 2009’da ülkesinde Yüksek Mahkeme Başkanı seçilen Baka, hakimlerin zorunlu emeklilik yaşının 70’ten 62’ye düşürülmesi girişimini eleştirdi. Bu eleştirilerinin ardından 2012 yılında görevinden alındı.

Kaynak: Haber Merkezi

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