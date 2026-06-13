Verilerimiz Güvende mi? OpenAI Kıskaca Alındı

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Dünya çapında yapay zeka devrimine öncülük eden OpenAI şirketi, ABD'de ağır bir hukuki incelemeyle karşı karşıya.

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD'deki bir grup eyalet başsavcısı, şirketin veri kullanımı ve siber güvenlik politikalarına yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

NEW YORK BAŞSAVCILIĞI’NDAN ŞOK CELP

New York Başsavcılığı tarafından OpenAI'a gönderilen celpte, şirketten kullanıcı güvenliği, reklam faaliyetleri, kullanıcı etkileşimi, tüketici verilerinin işlenmesi, çocuklar ve yaşlılara yönelik uygulamalar ile yapay zeka modellerine ilişkin belge ve bilgi talep edildi.

'ENDIŞELERİ CİDDİYE ALIYORUZ'

Konuya ilişkin WSJ'ye açıklamada bulunan bir OpenAI sözcüsü, eyalet başsavcılarının dile getirdiği endişeleri ciddiye aldıklarını ve soruşturma kapsamında yetkililerle işbirliği yapacaklarını belirtti.

Florida eyaleti, haziran başında OpenAI ve şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman'a dava açan ilk eyalet olmuştu. Dava dilekçesinde, OpenAI'ın kullanıcılar için risk oluşturabilecek bir ürünü bilerek kullanıma sunduğu ve uyarıları dikkate almadığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA