Venezuela'nın Başkenti Caracas'ta Patlama Sesleri

Reuters, Venezuela’nın başkenti Caracas’ta patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi. Ajansın aktardığı bilgilere göre, kent genelinde kaynağı henüz netleşmeyen patlamalar paniğe yol açtı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) bilgiye göre ise, görgü tanıklarına göre, başkentte yerel saatle 02.00 sıralarında en az 7 patlama sesi geldi. Patlamaların ardından birçok mahallede halkın evlerinden çıkarak sokaklara yöneldiği, bazı bölgelerde patlama seslerinin uzaktan da net duyulduğu aktarıldı.

Alçaktan uçtuğu gözlemlenen uçaklar da kent genelinde paniğe yol açtı. Dolaşıma giren bir başka görüntüde de Venezuela ordusuna ait zırhlı araçlar, başkentteki Miraflores Başkanlık Sarayı yakınlarında sokaklarda görüldü.

HAVA SALDIRISI MI?

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede yayılan görüntülerde, gökyüzünde ani ışık parlamaları ve patlama sesleri duyulduğu, görüntülerin hava saldırısını andırdığı ifade edildi.

Gelişme, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ABD ile uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunda müzakereye açık olduklarını açıklamasının ardından geldi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Venezuela basınındaki haberlerde, patlama seslerinin başkentin kuzeyindeki La Guaira eyaletinde, ülkenin kıyı kesimlerinde ve Miranda eyaletine bağlı sahil kenti Higuerote'de de duyulduğu aktarıldı. Higuerote Havalimanı'nın yoğun bombardımana maruz kaldığı kaydedildi.

Patlamaların ardından büyük bir askeri üssün bulunduğu güney kesimler de dahil olmak üzere kentin çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığı belirtildi.

'TRUMP HABERDAR'

CBS News'e göre, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi yetkilileri, Venezuela'daki patlama ve uçaklarla ilgili haberler konusunda bilgi sahibi olduklarını söyledi. Öte yandan Beyaz Saray, konuya ilişkin yorum taleplerine yanıt vermedi.

İLK TEPKİ KOLOMBİYA'DAN

Patlamalara ilişkin ilk tepki Kolombiya'dan geldi. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Caracas şu anda saldırı altında. Dünyayı uyarın: Venezuela saldırıya uğradı! Füzelerle bombardıman yapıyorlar. OAS ve BM derhal bir araya gelmelidir" ifadelerini kullandı.

Petro ikinci bir açıklama daha yaptı,"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olan Kolombiya, Venezuela'ya karşı yapılan saldırının uluslararası hukuka uygunluğunu tespit etmek üzere derhal toplanmalıdır. Cúcuta'da PMU (Proje Yönetim Birimi) faaliyete geçirildi ve sınırda operasyonel plan yürürlüğe konuldu" ifadelerini kaydetti.

VENEZULA'DAN AÇIKLAMA

Venezuela’nın Ankara Büyükelçiliği yaptığı açıklamada, saldırıların ABD kaynaklı askeri eylemler olduğunu açıkladı.

Açıklamada, Caracas'taki çeşitli noktalar ile ülkenin diğer bazı bölgelerinin ABD’den kaynaklanan askeri eylemlerle hedef alındığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Venezuela Bolivarcı Cumhuriyeti olarak bildiriyoruz ki kısa süre önce Caracas'taki çeşitli noktalar ile ulusal toprakların diğer bazı bölgeleri, Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı askeri eylemler tarafından hedef alınmıştır. Meydana gelen hasarın tespitine yönelik çalışmalar sürmekte olup, olası insani etkiler değerlendirilmektedir. Ülkemizin istikrarı ve barışı açısından kritik bir dönemde; devletlerin, dost hükümetlerin, bölgesel entegrasyon mekanizmalarının, çok taraflı örgütlerin ve kardeş halkların diplomatik dayanışmasını saygıyla ve kararlılıkla talep ediyoruz. Uluslararası hukukun, Venezuela’nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün savunulması ile bölgesel güvenliği ve halkımızın yaşamını tehlikeye atan her türlü saldırganlığın derhal durdurulması için destek, açıklama ve aktif katkı çağrısında bulunuyoruz."

'SAVUNMA BAKANI'NIN KONUTU VURULDU' İDDİASI

Çeşitli bölgelerde gerçekleşen saldırılarda askeri bölgelerin ve üslerin hedef alındığı belirtilirken Sky News Arabia ise, Venezuela Savunma Bakanı General Vladimir Padrino López'in konutunun vurulduğunu iddia etti.

MADURO SEFERBERLİK İLAN ETTİ

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, "ABD'nin askeri saldırılarını reddediyoruz. Saldırıların nedeni Venezuela petrolü ve madenlerine el koymak. ABD bu kaynakları ele geçirmede başarılı olamayacak" ifadesi kullanıldı.

Venezuela lideri Maduro da ülke genelinde OHAL ilan edildiğini bildirdi, ABD uçaklarının da Venezuela hava sahasına girmesi yasaklandı.

'EMRİ TRUMP VERDİ'

ABD merkezli CBS News, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, kaynakların, Donald Trump’ın cumartesi sabahı erken saatlerde Maduro yönetimine karşı yürütülen kampanyayı yoğunlaştırma kararı kapsamında, askeri tesisler de dahil olmak üzere Venezuela’daki bazı noktalara hava saldırıları düzenlenmesi talimatı verdiğini aktardıklarını bildirdi.

ANKARA'DAN İLK AÇIKLAMA

Ankara'dan ilk Venezuela açıklaması Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'den geldi. Ertem, "Venezuela halkının ve Başkan Maduro’nun yanındayız! Bu haydutluk cezasız kalmamalı" dedi.

'MADURO VE EŞİ YAKALANDI'

ABD Başkanı Trump, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır" açıklamasında bulundu.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI GÜNDEMDE

ABD Başkanı Donald Trump, birkaç gün önce WABC Radyosu’na yaptığı açıklamada, Güney Amerika’da uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelerle bağlantılı bir tesisin vurulduğunu söylemişti. Trump, Karayipler ve Doğu Pasifik’teki operasyonlara atıfla “iki gece önce yıktık” ifadelerini kullanmıştı.

Patlamalarla Trump’ın sözünü ettiği operasyonlar arasında doğrudan bir bağ kurulup kurulamayacağı belirsizliğini koruyor.

ABD UZUN SÜREDİR HAZIRLIK YAPIYOR

Venezuela ile ABD arasındaki gerilim, Washington’un uyuşturucu kaçakçılığı ve güvenlik gerekçelerini öne sürerek Latin Amerika’da askeri ve siyasi müdahale alanını genişletme politikasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

ABD’nin yaptırımlar, tehditler ve olası operasyon açıklamalarıyla krizi sürekli sıcak tutması, Venezuela üzerinde egemenliği aşındırmaya yönelik emperyalist baskı mekanizmalarını yeniden devreye sokuyor.

Caracas yönetimi ise bu suçlamaları reddederek, sürecin ülkenin enerji kaynakları ve bölgesel bağımsızlığına yönelik bir kuşatma olduğunu savunuyor. Uzun süredir devam eden bu tablo, Venezuela’nın iç güvenliğine dair her gelişmenin ABD müdahalesi ihtimaliyle birlikte okunmasına neden oluyor.

