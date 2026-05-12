Venezuela'dan Trump'a '51. Eyalet' Resti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Venezuela’da 3 Ocak 2026’daki 'Mutlak Kararlılık Operasyonu' ile Nicolas Maduro’nun ABD’ye götürülmesinin ardından göreve gelen Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, Trump’ın 'ilhak' imalı açıklamalarına Hollanda’dan cevap verdi.

Komşu ülke Guyana ile yaşanan Esequibo bölgesi anlaşmazlığı için Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) bulunan Rodriguez, Venezuela’nın bağımsızlık karakterine vurgu yaptı.

'ASLA BAŞKA BİR ÜLKENİN EYALETİ OLMAYACAĞIZ'

Amerikan Fox News muhabiri John Roberts'a verdiği röportajda Trump’ın, "Venezuela Trump’ı seviyor, 51. eyalet yapmayı ciddi olarak düşünüyorum" ifadeleri Caracas yönetiminde tepkiyle karşılandı. Rodriguez, bu sözlerin Venezuelalıların bağımsızlık kahramanlarına duyduğu bağlılıkla çeliştiğini belirterek şunları söyledi:

"Böyle bir şey asla kabul edilemez. Çünkü Venezuelalıları tanımlayan en temel özelliklerden biri, bağımsızlık mücadelemize ve bu mücadelenin kahramanları ile kadın kahramanlarına duyduğumuz bağlılıktır. Ülkemizin bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını savunmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA