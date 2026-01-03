Venezuela'dan Beyaz Saray'a Flaş Talep! Maduro ve Eşinin Nerede Olunduğu Bilinmiyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD, Venezuela'nın başkenti Carakas'a gece saatlerinde saldırı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump, saldırının "başarıyla" yapıldığını ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin ülkeden çıkarıldığını açıkladı.

EN ÜST DÜZEY ÖZEL GÖREV BİRİMİ

CBS News'ün ABD'li kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Maduro ABD ordusunun en üst düzey özel görev birimi olan Delta Force tarafından yakalandı.

Haberde, Delta Force'un 2019 yılında eski IŞİD lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'yi öldüren operasyondan da sorumlu olduğu belirtildi.

NEREDE OLDUKLARI BİLİNMİYOR

ABD tarafından ülke dışına çıkarılan Venezuela Başkanı Nicolas Maduro’nun yokluğunda, anayasal ve idari prosedürler kapsamında görevleri devralan Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Venezuela halkına ulusal birlik çağrısı yaptı.

Rodriguez, "Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile First Lady Cilia Flores’in nerede olduklarını bilmiyoruz. Başkan Trump’ın hükümetinden Devlet Başkanı Maduro ve First Lady için derhal hayatta olduklarına dair kanıt talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Rodriguez, Venezuela medyasına yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Ayrıca Venezuela’nın bağımsızlığını güvence altına almak için Venezuela toplumunun tüm hayati güçleri harekete geçirilmelidir. Hiçbir yabancı hükümet Venezuela’ya emir vermeye kalkışmamalıdır.

Venezuela halkı, tam bir ulusal birlik içinde, doğal kaynaklarını ve vatan için en kutsal olan şeyi, bağımsızlık hakkını ve geleceğini savunmak üzere seferber olmalıdır.

Hiç kimse kurtarıcı Babamız Simon Bolivar’ın tarihsel mirasını zedeleyemez. Halkımıza yönelik bu saldırıyı kınıyoruz; söz konusu saldırılar kamu görevlilerinin, askere personelin ve masum sivillerin hayatını kaybetmesine neden olmuştur."

Kaynak: ANKA