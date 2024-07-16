Venezuela'da Uyuşturucu Taşıyan Uçak Düştü

Venezuela'nın orta batı kesimindeki Portuguesa eyaletinde bir uçak düştü. Uçağın uyuşturucu kaçakçılığında kullanıldığından şüpheleniliyor.

Venezuela'da Uyuşturucu Taşıyan Uçak Düştü

Airport Haber'de yer alan bilgiye göre, Venezuela'nın orta batı kesimindeki Portuguesa eyaletinde uyuşturucu kaçakçılığında kullanıldığından şüphelenilen bir uçak düştü.

Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetler Stratejik Operasyon Komutanlığı Genel Komutanı Domingo Hernandez Larez, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Venezuela hava sahasına yasadışı giriş yaptığı yerel yetkililerce tespit edilen uçağın Venezuela askeri uçaklarından kaçmaya çalıştığını söyledi.

"Uçağın yanında ölü bir mürettebat ile bir Meksika pasaportu ve ABD'den alınmış lisans gibi eşyalar bulundu" diyen Larez, uçağın uyuşturucu kaçakçılığında kullanıldığını gösteren malzemelerin de bulunduğunu sözlerine ekledi. Larez, ülkeye yasadışı girişi tespit edilen uçağın düşman hedef ilan edildiğini belirtti.

Komutan, uçağın kendisini tanıtmayı reddedip, yer belirleyici ve uydu aktarıcı cihazlarını kapatması ve tanıtıcı plakalarını gizlemesi üzerine hava tecrit ve önleme emri verildiğini kaydetti. Larez, Venezuela Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli girişimleri görmezden gelen pilotun zorunlu iniş yapmayı denediğini ve bunun ise kazaya sebebiyet verdiğini söyledi.

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