Venezuela'da devlet başkanı seçiminin sonuçlarını protesto edenlerle güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, başta başkent Caracas olmak üzere birçok eyalette, göstericilerin polisle çatışması sonucu can kaybı arttı.

Çıkan olaylarda, son 2 günde 11 kişi yaşamını yitirirken, gözaltına alınanların sayısı da 749'a çıktı. Protestolarda ölenlerin 5'inin Caracas'ta, 2'sinin Zulia'da, 2'sinin Yaracuy'da, birer kişinin de Aragua ve Tachira'da olduğu belirtildi.

Protestoların artması ve kamu mallarına zarar verilmesi üzerine Caracas'ın meydan, cadde ve otoyollarına binlerce asker ile polis sevk edildi. Yetkililerden yapılan açıklamada ise güvenlik güçlerinin ülke genelinde aldığı "kararlı" önlemler sayesinde şiddet olaylarının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ifade edildi.

Venezuela'da Seçim Protestosunda Ölü Sayısı Artıyor

Venezuela Seçim Konseyinin duyurduğu sonuçlara göre, Nicolas Maduro, yüzde 51,20 ile devlet başkanı seçimini 3. kez kazanmıştı. Seçimlerin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyinin verilerinin doğru olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne sürmüştü. Seçim sonuçlarının hileli olduğunu iddia eden onlarca kişi meydanlara inerek polisle çatışıyor.

Kaynak: AA