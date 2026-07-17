Venezuela’da İki Büyük Afet! Can Kaybı 5 Bini Zorluyor

Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen yıkıcı iki depremin ardından bilanço giderek ağırlaşıyor. Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 930’a yükseldiğini açıklarken, bölgede artçı sarsıntılar ve arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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Venezuela’da İki Büyük Afet! Can Kaybı 5 Bini Zorluyor
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Güney Amerika ülkesi Venezuela, tarihinin en büyük doğal afetlerinden birinin yaralarını sarmaya çalışıyor.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 101 artarak 4 bin 930'a yükseldiğini kaydeden Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu belirtti.

Rodriguez, 24 Haziran'da meydana gelen depremlerden bu yana bölgede 1308 artçı sarsıntının kaydedildiğini belirtti.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

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Kaynak: AA

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