Venezuela'da Halk Sokağa İndi! Seçim Protestosunda 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Venezuela'da devlet başkanı seçiminin ardından seçimin hileli olduğunu düşünen vatandaşların sokağa inmesiyle başlayan protestolarda bir kişi yaşamını yitirdi.

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Venezuela'da Halk Sokağa İndi! Seçim Protestosunda 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Venezuela'da devlet başkanı seçiminin sonuçlarını protesto edenlerle güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 1 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberde, Yaracuy eyaletinde, seçim sonuçlarını protesto etmek isteyen eylemciler, güvenlik güçleriyle çatıştı. Çıkan olaylarda, 1 kişi silahla vurularak yaşamını yitirdi, 46 gösterici gözaltına alındı.

BAZI ASKERLER YARALANDI

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, olaylarda 23 askerin yaralandığını bildirdi. Bazı askerlerin ateşli silahla yaralandığını belirten Lopez, "Ülkenin 2014, 2017 ve 2019 karanlığına dönmesine müsaade etmeyeceğiz. Yanlış bir adım atmayın." ifadesini kullandı.

Öte yandan Venezuela Ulusal Başsavcısı Tarek William Saab, olaylarda çok sayıda kamu malının zarar gördüğünü ve sorumlular hakkında gerekenin yapılacağını kaydetti.

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Venezuela'da düzenlenen devlet başkanı seçiminin sonuçlarının hileli olduğunu iddia eden onlarca kişi meydanlara inerek polisle çatışıyor. Seçimlerin tamamlanmasının ardından dün açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyinin (CNE) verilerinin doğru olmadığını ve sonuçların hileli olduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA

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