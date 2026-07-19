Venezuela'da Depremin Bilançosu Artıyor, Ölü Sayısı 5 Bin 119'a Yükseldi

Venezuela'da, 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 5 bin 119'a yükseldiği bildirildi. Venezuela, 40 saniye içinde iki büyük depremle sarsılmıştı.

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Venezuela'da Depremin Bilançosu Artıyor, Ölü Sayısı 5 Bin 119'a Yükseldi
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Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

CAN KAYBI 5 BİN 119'A YÜKSELDİ

Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısının 50 artarak 5 bin 119'a yükseldiğini kaydeden Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu belirtti.

Rodriguez, çifte depremlerin ardından bölgede şu ana kadar 1350'den fazla artçı deprem meydana geldiğini belirterek, hasarlı binaların risk oluşturmaya devam ettiğini ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

7.2 VE 7.5'LİK DEPREMLER YIKIMA YOL AÇTI

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7.2 ve 7.5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak hesaplamıştı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

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