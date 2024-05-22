Venezuela'da altın madeni çöktü: 4 can kaybı

Venezuela'nın Bolivar eyaletinde bulunan bir altın madeninde meydana gelen göçük faciası, 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Venezuela'da altın madeni çöktü: 4 can kaybı

Venezuela'nın Bolivar eyaletinde meydana gelen maden göçüğü 4 kişinin hayatına mal oldu. Yetkililer, toprak kayması sonucu oluşan göçükte ölenlerin sayısının 4 olduğunu, arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiğini bildirdi.

Venezuela basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Sifontes kasabasındaki altın madeninde çökme meydana geldi. Olayda 4 madenci yaşamını yitirdi.

Risk Yönetimi ve Sivil Korumadan Sorumlu Carlos Perez Ampueda, açıklamasında, çökmenin toprak kaymasından kaynaklandığını belirtti.

Ampueda, göçük altında madencilerin olup olmadığının tespit edilmesi için arama kurtarma çalışması başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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