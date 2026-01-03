Venezuela Saldırısı Öncesi Dikkat Çeken Hareketlilik! Pentagon Çevresinde Pizza Yoğunluğu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sosyal medyada uzun süredir dikkat çeken bir iddia, ABD’nin yurt dışı askeri operasyonlarıyla Pentagon yakınlarındaki pizza restoranlarının sipariş yoğunluğu arasında bağlantı kuruyor. Kullanıcılar, kritik saatlerde artan sipariş trafiğini olası askeri hamlelerin işareti olarak yorumladı

‘PENTAGON PİZZA REPORT’TAN VENEZUELA İDDİASI

ABD merkezli X platformunda faaliyet gösteren ve Pentagon çevresindeki restoranların yoğunluğunu izleyen "Pentagon Pizza Report" adlı hesap, ABD’nin sabah saatlerinde Venezuela’ya düzenlediği saldırılar sırasında bölgede birden fazla pizza restoranında olağanüstü bir hareketlilik yaşandığını öne sürdü.

ÖNCEKİ SALDIRILARLA BENZERLİK VURGUSU

Hesap, yalnızca Venezuela örneğiyle sınırlı kalmayarak, ABD’nin 22 Haziran’daki ve İsrail’in 13 Haziran’da İran’a yönelik saldırıları esnasında da Pentagon çevresinde benzer bir yoğunluğun kaydedildiğini iddia etmişti. Bu paylaşımlar, “pizza endeksi” tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

CARACAS’TA PATLAMA SESLERİ

Saldırıların ardından Venezuela’nın başkenti Caracas’ta patlama sesleri duyuldu. Bölgeden gelen ilk bilgiler, askeri hedeflerin vurulduğuna işaret etti.

VENEZUELA’DAN SERT TEPKİ

Venezuela hükümeti yaptığı açıklamada saldırılardan ABD’yi sorumlu tuttu. Açıklamada, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı bildirildi.

TRUMP’TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump ise Venezuela’da geniş çaplı operasyonlar düzenlendiğini, Nicolas Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıkladı. Açıklama, bölgedeki gerilimi daha da artırdı.